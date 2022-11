Vermeende Specificaties Van Sony Xperia 10 V Gelekt

Sony werkt aan een opvolger van de Xperia 10 IV, die de Japanse fabrikant eerder dit jaar op de markt bracht. De eerste specificaties van de smartphone, die de naam Xperia 10 V meekrijgt, zijn inmiddels uitgelekt.

De specificaties van de Sony Xperia 10 V zijn gedeeld door de Japanse bron Sumahodigest, die in het verleden vaker juiste informatie van Sony-smartphones heeft uitgelekt. De Xperia 10 V lijkt slechts een kleine upgrade ten opzichte van de Xperia 10 IV. Zo is het scherm met een formaat van 6,1-inch slechts een fractie groter en blijft de resolutie en de beeldverhouding gelijk. Of het scherm wel een hogere verversingssnelheid krijgt is nog onduidelijk.

Intern vinden we een Snapdragon 6 Gen 1-processor, die een stuk sneller is dan de Snapdragon 695 in de Xperia 10 IV. De smartphone krijgt verder minimaal 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5150 mAh, wat iets groter is dan de 5000 mAh accu in de Xperia 10 IV. De accu heeft ondersteuning voor maximaal 30W snelladen. Sony levert geen oplader mee.

Details over de camera’s ontbreken nog. De huidige Sony Xperia 10 IV heeft een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 8MP telelens met 2x optische zoom. De introductie van de Sony Xperia 10 V zal waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2023 plaatsvinden. We moeten dus nog lang geduld hebben. De mid-range smartphone zal zo’n 500 euro kosten.

via [androidplanet]