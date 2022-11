Fitbit Sense 2- en Versa 4-update Laat Je Scherm Met Hand Dimmen

Fitbit heeft een nieuwe update uitgerold naar de Fitbit Sense 2 en de Versa 4. De update maakt het onder andere mogelijk om het oplichtende scherm van de wearables snel te dimmen door je hand op het scherm te leggen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer het scherm plotseling oplicht terwijl je in de donkere bioscoop zit.

Gebruikers van de Fitbit Sense 2 en de Fitbit Versa 4 ontvangen de eerste update voor de wearables. De update maakt het mogelijk om het scherm te dimmen door het scherm te bedekken met je hand en om inkomende oproepen aan te nemen. Beide wearables beschikken namelijk over een speaker en microfoon. Ook voegt het bedrijf Google Wallet toe, waarmee je contactloos kunt betalen. Het is echter nog onduidelijk of deze functie ook in Nederland werkt, maar Google heeft Wallet eerder dit jaar wel in Nederland gelanceerd.

Naast de nieuwe functies voert de update op de achtergrond nog de nodige verbeteringen door, zoals het fixen van bugs.

