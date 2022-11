“Afbeelding Toont Nieuwe Voordelige Motorola-smartphone”

Motorola werkt aan een nieuwe voordelige smartphone die volgend jaar op de markt zal worden gebracht. Deze smartphone is nu te zien op een gelekte render. Het gaat om een budget-toestel met een dubbele rear-camera.

De onderstaande render is afkomstig van de bekende tech-lekker Evan Blass en is gedeeld in samenwerking met de website Gadgetgang. De smartphone op de render heeft intern de codenaam ‘Penang’ gekregen en zal volgend jaar op een nog onbekende datum op de markt verschijnen. De render is niet heel duidelijk, maar geeft wel een aantal details weg. Zo zien we dat de smartphone een dubbele rear-camera krijgt en dikke schermranden heeft. De vingerafdrukscanner zit mogelijk in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing.

Veel details over de specificaties ontbreken nog, maar volgens Evan Blass krijgt de smartphone 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. Waarschijnlijk zal de smartphone worden uitgebracht in de Moto G- of Moto E-serie.

via [androidplanet]