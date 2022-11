Honor Introduceert Opvouwbare Honor Magic Vs

Honor heeft een nieuwe opvouwbare smartphone aangekondigd. De Honor Magic Vs verschijnt eerst op de Chinese markt, maar zal begin 2023 ook buiten China worden uitgebracht. De smartphone is onder andere uitgerust met een 7,9-inch vouwbaar scherm en een Snapdragon 8+ Gen 1-processor.

De Honor Magic Vs heeft veel weg van de Magic V, maar is wel lichter en dunner. Uiteraard heeft de hardware ook een upgrade gekregen, waaronder een verbeterde scharnier en ondersteuning voor een stylus. Het vouwbare scherm aan de binnenkant van de Honor Magic Vs is 7,9-inch groot, heeft een resolutie van 2272×1984 pixels en heeft een 90Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 6,45-inch scherm met een resolutie van 2560×1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en HDR10+-ondersteuning.

Intern beschikt de Magic Vs over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 54MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens die ook als macrolens te gebruiken is en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

De Honor Magic Vs draait op Android 12 met de MagicOS 7.0-schil en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend 1015 euro. Volgens GSMArena brengt Honor de Magic Vs in het eerste kwartaal van 2023 ook buiten China op de markt.

via [tweakers]