OnePlus 8 (Pro) Ontvangt Android 11-update

OnePlus is begonnen met de uitrol van OxygenOS 11 voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. OxygenOS 11 is gebaseerd op Android 11 en brengt een aangepaste interface en een aantal nieuwe functies met zich mee.

OxygenOS 11 is een grote update van bijna 3GB groot en heeft een volledig nieuwe interface gekregen. De interface heeft nu veel weg van de One UI-schil van Samsung, waarbij veelgebruikte knoppen nu zo veel mogelijk onder aan in beeld staan. Ook heeft de schil nu een Always-on-Display gekregen, waarbij de tijd en notificaties altijd op het scherm worden weergegeven.

Daarnaast krijgen gebruikers nu meer controle over de donkere modus. Zo kan de donkere modus nu automatisch inschakelen bij zonsondergang en kun je deze modus voortaan in- of uitschakelen via een knop in de snelle instellingen. Verder vinden we in de update een nieuwe weer-app en een verbeterde Game Space. De interface van de OnePlus-apps sluit nu aan bij de nieuwe OxygenOS-UI.

OxygenOS 11 rolt langzaam uit en het zal nog wel even duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor je toestel klaar staat. Als je niet wil wachten dan kun je de update downloaden via de Oxygen Updater.