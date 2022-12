LG Introduceert Nieuwe Periscopische Smartphonecamera Met Variabele Optische Zoom

LG heeft zijn tweede periscopische zoomlens voor smartphones aangekondigd. De nieuwe zoomlens kan variabel optisch zoomen van 4x tot 9x zonder kwaliteitsverlies.

De eerste periscopische smartphonecamera van LG kan tot 4,5x optisch inzoomen, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu zijn tweede periscopische camera voor smartphones aangekondigd. De nieuwe camera heeft een variabele zoom van 4x tot 9x. Details over het aantal pixels en het oppervlak van de sensor heeft LG nog niet gegeven, maar wel weten we dat de sensor optische beeldstabilisatie heeft en dat de zoom van de lens neerkomt op ongeveer 96-216mm in 35mm-equivalent.

Het zoomniveau van de lens is variabel. Dit wil zeggen dat je optisch kunt zoomen van 4x tot 9x en alles daar tussen in. Bij veel andere smartphones is het bijvoorbeeld wel mogelijk om 5x of zelfs 10x optisch in te zoomen, maar bij alles daartussen zal de camera gedeeltelijk digitale zoom gebruiken. Digitale zoom heeft echter negatieve gevolgen op de kwaliteit van de beelden, waardoor een 7x zoom een slechtere kwaliteit kan hebben dan een 10x zoom.

LG zal de nieuwe smartphonecamera volgende week tijdens de CES in Las Vegas presenteren. De eerste periscopische zoomlens van LG, die variabel kan zoomen tussen 3x en 4.5x, is aanwezig in de Sony Xperia 1 IV.

via [tweakers]