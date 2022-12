WhatsApp Stopt Op 1 Januari Met Werken Op Deze 47 Smartphones

WhatsApp stopt op 1 januari 2023 met het ondersteunen van een aantal oude Android- en iOS-toestellen. Het gaat om zo’n 47 apparaten die nog door miljoenen mensen worden gebruikt. Gebruikers van deze toestellen ontvangen een waarschuwing voordat WhatsApp de ondersteuning definitief stopzet.

Elk jaar stopt WhatsApp met het ondersteunen van een aantal smartphones die inmiddels te oud zijn en nog maar door weinig mensen worden gebruikt. Op 1 januari is het weer zo ver. Smartphones van Apple, Samsung, Huawei en andere merken staan in de nieuwe lijst. WhatsApp legt in de onderstaande statement uit waarom WhatsApp een einde maakt aan de ondersteuning voor deze apparaten.

“Apparaten en software veranderen vaak, dus we bekijken regelmatig welke besturingssystemen we ondersteunen en voeren updates uit.” “Deze apparaten hebben mogelijk ook niet de laatste beveiligingsupdates, of missen mogelijk de functionaliteit die nodig is om WhatsApp te draaien.”

In de beoordeling kijkt WhatsApp welke software het oudste is en welke apparaten het minste worden gebruikt. Hieronder staat de volledige lijst:

– Apple iPhone 5

– Apple iPhone 5c

– Archos 53 Platinum

– Grand S Flex ZTE

– Grand X Quad V987 ZTE

– HTC Desire 500

– Huawei Ascend D

– Huawei Ascend D1

– Huawei Ascend D2

– Huawei Ascend G740

– Huawei Ascend Mate

– Huawei Ascend P1

– Quad XL

– Lenovo A820

– LG Enact

– LG Lucid 2

– LG Optimus 4X HD

– LG Optimus F3

– LG Optimus F3Q

– LG Optimus F5

– LG Optimus F6

– LG Optimus F7

– LG Optimus L2 II

– LG Optimus L3 II

– LG Optimus L3 II Dual

– LG Optimus L4 II

– LG Optimus L4 II Dual

– LG Optimus L5

– LG Optimus L5 Dual

– LG Optimus L5 II

– LG Optimus L7

– LG Optimus L7 II

– LG Optimus L7 II Dual

– LG Optimus Nitro HD

– Memo ZTE V956

– Samsung Galaxy Ace 2

– Samsung Galaxy Core

– Samsung Galaxy S2

– Samsung Galaxy S3 mini

– Samsung Galaxy Trend II

– Samsung Galaxy Trend Lite

– Samsung Galaxy Xcover 2

– Sony Xperia Arc S

– Sony Xperia miro

– Sony Xperia Neo L

– Wiko Cink Five

– Wiko Darknight ZT

via [hln.be]