De Beste Voordelige Samsung Smartphones Voor 2023

Het lijkt wel alsof smartphones elk jaar weer wat duurder worden, wat vooral in de huidige tijd geen positieve trend is. Gelukkig zien we tegelijkertijd ook een positieve trend rondgaan. Budget-smartphones worden namelijk steeds beter, waardoor het tegenwoordig helemaal niet meer nodig is om een vlaggenschip-toestel in huis te halen. Samsung is een van de fabrikanten met een hoop voordeligere smartphones in zijn assortiment en in dit artikel bespreken wij welke goedkope Samsung telefoon je dit jaar het beste kunt kopen.

Samsung Galaxy A14 5G

Laten we beginnen met de Galaxy A14 5G. Dit is namelijk de allernieuwste budget-smartphone die Samsung deze week officieel heeft aangekondigd. De smartphone ligt vanaf maart 2023 in de winkel voor een nog onbekende adviesprijs, maar we verwachten een prijskaartje van zo’n 200 euro. Zijn voorganger, de Galaxy A13, verscheen namelijk op de markt voor een adviesprijs van 179 euro.

De Galaxy A14 beschikt onder andere over een vrij groot 6,6-inch scherm, maximaal 6GB werkgeheugen, tot 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Zoals de naam van de smartphone al weggeeft heeft de Galaxy A14 5G ook ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Samsung Galaxy A53

Een andere goedkope Samsung telefoon die wij kunnen aanraden is de populaire Galaxy A53. De toestellen in de Galaxy A5-serie behoren al jaren tot de beste verkochte Android-smartphones ter wereld en veel mensen keken vorig jaar dan ook uit naar de lancering van de Galaxy A53. De Galaxy A53 is geplaatst in het midden-segment en verscheen in april in Nederland op de markt voor 449 euro. Inmiddels is de prijs echter flink gedaald en haal je de smartphone al in huis voor zo’n 329 euro.

De Galaxy A53 is uitgerust met een 6,5-inch 120Hz AMOLED-scherm dat net als de high-end toestellen een groot gedeelte van de voorkant in beslag neemt. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera en intern vinden een Exynos 1280-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een waterdichte behuizing (IP67), stereo-speakers en dualSIM-ondersteuning.

Samsung Galaxy S21 FE

Wil je toch het liefst een vlaggenschip-smartphone in huis halen, maar wil je niet de hoofdprijs betalen die in sommige gevallen al snel kan oplopen tot boven de 1000 euro? Dan kies je voor de Fan Edition van de Galaxy S21. De Galaxy S21 FE is grotendeels gelijk aan de reguliere Galaxy S21, maar Samsung heeft op een paar punten bezuinigd om de adviesprijs lager te houden. Zo beschikt de Galaxy S21 FE onder andere over een reguliere plastic behuizing en hebben de specificaties een kleine downgrade gekregen.

De Galaxy S21 FE beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Exynos 2100-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met optische beeldstabilisatie.

De Galaxy S21 FE verscheen oorspronkelijk op de markt voor een adviesprijs van 749 euro, maar is inmiddels verkrijgbaar voor zo’n 500 euro. Volgens de laatste geruchten werkt Samsung momenteel aan een opvolger, maar veel informatie over deze smartphone hebben wij nog niet.