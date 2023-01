Samsung Galaxy A14 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Galaxy A14 5G is een 6,6-inch toestel met een vrij grote accu die waarschijnlijk voor zo’n 200 euro in de winkels zal verschijnen.

Samsung heeft nog niet alle details gedeeld, maar de meeste specificaties van de Galaxy A14 5G zijn al wel bekendgemaakt. Zo weten we dat de Galaxy A14 5G beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een Full HD+ resolutie en een piekhelderheid van 480 nits, een Exynos 1330-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De selfie-camera zit in een u-vormige notch.

De Samsung Galaxy A14 is vanaf maart verkrijgbaar, maar Samsung heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt. We verwachten echter een prijskaartje van zo’n 200 euro.

