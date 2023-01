Poco C50 Is Nieuwe Android Go-smartphone Voor Slechts 75 Euro

Poco heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd die draait op Android Go. De Poco C50 heeft een 6,52-inch scherm, een grote accu en een adviesprijs van omgerekend zo’n 75 euro.

De Poco C50 is een echte budget-smartphone die beschikt over een 6,52-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio A22-processor, 2GB of 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden, een 5MP selfie-camera in de druppelnotch van het scherm en een dubbele rear-camera met een 8MP hoofdlens en een dieptelens. Ook heeft de Poco C50 een vingerafdrukscanner aan de achterzijde.

De Poco C50 draait op Android Go. Dit is een lichte versie van Android die speciaal is gemaakt voor smartphones met een minder krachtige processor, weinig werkgeheugen en weinig opslagruimte.

De nieuwe budget-smartphone van Poco is eerst alleen voor India aangekondigd, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 75 euro. We hebben nog geen informatie over een Nederlandse lancering, maar de voorganger van de Poco C50, de Poco C40, is wel in Nederland verkrijgbaar voor ongeveer 120 euro.

via [androidplanet]