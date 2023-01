TCL NXTPAPER 12 Pro Met QHD-scherm En Afneembaar Toetsenbord Aangekondigd

TCL heeft een nieuwe tablet aangekondigd. De TCL NXTPAPER 12 Pro is een grote Android-tablet met een QHD-resolutie, een afneembaar toetsenbord en een stylus. Het is nog onduidelijk wanneer de tablet in Nederland op de markt verschijnt.

TCL heeft tijdens de CES in Las Vegas verschillende nieuwe apparaten aangekondigd. Zo schreven wij eerder al dat TCL drie nieuwe budget-smartphones heeft gepresenteerd, maar de fabrikant komt ook met nieuwe tablets. De TCL NXTPAPER 12 Pro is één van deze tablets.

De NXTPAPER 12 Pro beschikt over een 12,2-inch QHD-scherm, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 13MP camera aan de achterkant, een dubbele 8MP camera aan de voorkant, vier speakers en een stylus. Ook levert TCL een afneembaar toetsenbord bij de tablet, waardoor je de NXTPAPER 12 Pro ook kunt gebruiken als laptop. Wel valt op dat de tablet draait op de reguliere versie van Android 12. Dus niet op Android 13, of eventueel Android 12L dat is geoptimaliseerd voor apparaten met grote schermen. Wel heeft TCL zelf een speciale split-screenfunctie, zwevende vensters en een desktopmodus toegevoegd.

De TCL NXTPAPER 12 Pro krijgt in de Verenigde Staten een adviesprijs mee van 499 dollar. Er komt ook een 5G-variant, die een adviesprijs meekrijgt van 549 dollar.

