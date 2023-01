“Samsung Galaxy S23 Wordt Duurder Dan Zijn Voorganger”

Samsung zal de Galaxy S23-serie op 1 februari officieel introduceren en de afgelopen weken duiken vrijwel dagelijks nieuwe geruchten op over de nieuwe vlaggenschip-smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Volgens de laatste berichten zal de Galaxy S23 een stuk duurder worden dan zijn voorganger.

Volgens Twitter-lekker BillbilKun zal de Galaxy S23 minimaal 100 euro duurder worden dan de Galaxy S22. Voor de nieuwe vlaggenschip-smartphone zou je minimaal 959 euro moeten betalen. Hiervoor krijg je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 256GB opslagruimte betaal je volgens de bron 1019 euro. Ter vergelijking, de Galaxy S22 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte verscheen op de markt voor 849 euro.

Voor de Galaxy S23 Plus met 256GB opslagruimte zou je 1219 euro moeten betalen en voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je volgens de bron maar liefst 1339 euro. Dat is flink meer dan de Galaxy S22 Plus met 256GB opslagruimte, die vorig jaar op de markt verscheen voor 1099 euro. Daarnaast was er een 128GB model beschikbaar voor 1049 euro.

Als laatste beweert BillbilKun dat je voor de Galaxy S23 Ultra met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte 1419 euro kwijt bent. De prijzen lopen op naar 1599 euro (voor 12GB + 512GB) en 1839 euro (1TB model). De voordeligste uitvoering van de Galaxy S22 Ultra verscheen vorig jaar op de markt voor 1249 euro (8GB + 128GB). Voor 12GB + 256GB betaalde je 1349 euro en voor 12GB + 512GB betaalde je 1449 euro.

BillbilKun schrijft dat de prijzen gelden voor de Franse markt. BillbilKun is echter geen bekende tech-lekker en daarom raden wij aan om de geruchten met een flinke korrel zout te nemen. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S23-serie is op 1 februari vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd te volgen.

via [androidplanet]