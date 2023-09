Xiaomi 13T (Pro) Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist zijn nieuwste high-end smartphone aangekondigd. De Xiaomi 13T en 13T Pro zijn te koop vanaf 649,99 euro en 899,99 euro. Mensen die de Xiaomi 13T Pro bestellen krijgen tijdelijk gratis de Redmi Pad SE-tablet cadeau.

De Xiaomi 13T beschikt over een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8200 Ultra-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens en een 12MP ultragroothoeklens. Een speciale 7P asferische lens is ontworpen om meer licht op te vangen en opnamen met een hoog dynamisch bereik te ondersteunen.

De Xiaomi 13T Pro beschikt over hetzelfde scherm en camera-setup, maar heeft een snellere Dimensity 9200 Plus-processor, 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Ook heeft de 5000mAh accu in de 13T Pro ondersteuning voor 120W snelladen. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we nog een 20MP selfie-camera.

De Xiaomi 13T (Pro) draait uit de doos op Android 13 en ontvangt vier grote Android-updates. Gebruikers kunnen dus rekenen op een update naar Android 14, 15, 16 en 17. Ook ontvangt de smartphone vijf jaar lang beveiligingsupdates.

De Xiaomi 13T krijgt een adviesprijs mee van 649,99 euro. De Xiaomi 13T Pro kost 899,99 euro. Consumenten krijgen bij de aanschaf van de Xiaomi 13T Pro tijdelijk een Redmi Pad SE-tablet cadeau.