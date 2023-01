Specsheet Van Samsung Galaxy S23 en S23+ Uitgelekt

De introductie van de Galaxy S23-serie zal op 1 februari plaatsvinden, maar voor veel verrassingen komen we waarschijnlijk niet te staan. De meeste details van de nieuwe vlaggenschip-smartphone zijn namelijk al uitgelekt. Zo is nu onder andere een specsheet verschenen met daarop de specificaties van de Galaxy S23 en de S23+.

Samsung zal drie smartphones uitbrengen in de Galaxy S23-serie. Zo krijgen we over een kleine twee weken de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra te zien. Van de eerste twee zijn nu vrijwel alle specificaties uitgelekt via de Duitse site WinFuture.

De reguliere Galaxy S23 meet 146,3×70.9×7,6mm en weegt 167 gram. Het scherm is 6,1-inch groot met een resolutie van 2340x1080px en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3900 mAh en kan met een maximale snelheid van 25W bekabeld laden en 10W draadloos laden.

Voorop vinden we een 12MP selfie-camera in een ronde uitsparing in het scherm. Achterop beschikt de Galaxy S23 over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Verder heeft de smartphone ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6e.

De Galaxy S23+ beschikt grotendeels over dezelfde specificaties, maar heeft een groter scherm met een formaat van 6,6-inch. De smartphone meet 157,8×76,2×7,6mm en weegt 195 gram. De accu heeft een capaciteit van 4700 mAh en heeft ondersteuning voor 45W bekabeld laden en 10W draadloos laden. Consumenten kunnen kiezen uit 256GB of 512GB opslagruimte.

Samsung zal ook de Galaxy S23 Ultra introduceren. Dit model krijgt wel een flinke upgrade en beschikt volgens de laatste berichten onder andere over een 200MP hoofdlens. Na de officiële introductie op 1 februari zetten wij alle specificaties voor jullie op een rijtje.

via [tweakers]