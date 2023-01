Google Werkt Aan Concurrent Van Apple AirTag

Google werkt aan een eigen alternatief voor de Apple AirTag en de Samsung SmartTag. Een dergelijke “Tag” is een kleine tracker die je in je rugtas of aan je sleutelbos kunt hangen om deze met behulp van je smartphone eenvoudig terug te vinden.

De Tag van Google wordt ontwikkeld door het Nest-team, maar het is niet duidelijk of het ook een Nest product wordt. De Tag is onder andere uitgerust met een kleine speaker en heeft ondersteuning voor ultra wideband (UWB) en Bluetooth Low Energy.

Google’s Tag, waarvan we de officiële naam nog niet weten, zal waarschijnlijk net zo werken als de Tags van Apple en Samsung. Zo plaats of hang je de tag aan bijvoorbeeld je sleutelbos, je portemonnee, je laptoptas of je check-in handbagage. Met behulp van een smartphone-app kun je vervolgens in de gaten houden waar jouw belangrijke spullen zich op dat moment bevinden. Naar verwachting zal Google alle details van zijn Tag bekendmaken tijdens een volgens Google I/O, dat waarschijnlijk in mei zal plaatsvinden.

via [droidapp]