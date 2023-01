“Samsung Galaxy A24 Krijgt MediaTek-chipset”

We krijgen steeds meer te weten over de opvolger van de Samsung Galaxy A23. Zo is de Galaxy A24 nu opgedoken in een online benchmark, waaruit we onder andere kunnen opmaken dat de smartphone is uitgerust met een MediaTek-chipset.

In de benchmarkscore zien we specificaties zoals de processorkernen. Hieruit kunnen we opmaken dat de Galaxy A24 beschikt over een MediaTek Helio G99-processor. In het geruchtencircuit zijn eerder ook al andere specificaties van de smartphone uitgelekt. Zo beschikt de Galaxy A24 volgens de geruchten verder over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, minimaal 4GB werkgeheugen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Een releasedatum en adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A23 verscheen in Nederland en België op de markt voor een adviesprijs van 299 euro.

via [AW]