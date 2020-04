Samsung Introduceert Budget-smartphone Galaxy M11

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd onder de naam Galaxy M11. De Galaxy M11 beschikt over een 6,4-inch scherm, een 5000 mAh accu en een driedubbele rear-camera.

De nieuwste smartphone in de Galaxy M-serie is een 6,4-inch toestel met een HD+ resolutie en een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 450-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een zeer grote 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De rear-camera bestaat uit drie lenzen, namelijk een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Samsung Galaxy M11 draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil. Een adviesprijs hebben we nog niet en het is nog onduidelijk of de smartphone ooit in Europa op de markt zal verschijnen. Mocht dit wel het geval zijn dan kunnen we een prijskaartje van ergens tussen de 150 tot 200 euro verwachten.

