Asus ZenFone 8 En 8 Flip Ontvangen Android 13-update

Asus is begonnen met de uitrol van de Android 13-update voor de Asus ZenFone 8 en ZenFone 8 Flip. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk een nieuwe beveiligingspatch.

Asus beloofde in november dat het bedrijf in januari 2023 zal beginnen met de uitrol van Android 13 voor de ZenFone 8-serie. Deze belofte maakt de Taiwanese fabrikant nu waar. De Android 13-update installeert ook gelijk de beveiligingspatch van januari 2023. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch die tot nu toe beschikbaar is en weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht.

In de changelog staat dat de update onder andere een verbeterde Quick Settings-paneel met zich meebrengt, een QR-code scanner toegevoegd aan het vergrendelscherm en meer controle geeft over de rechten van de notificaties en apps. Ook zijn er verbeteringen en aanpassingen gedaan aan de standaard voorgeïnstalleerde apps en het uiterlijk van de interface.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen tot weken kan duren voordat de Android 13-update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie op jouw Asus ZenFone 8 (Flip) zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]