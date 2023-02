OnLeaks Deelt Renders Van Sony Xperia 1 V

OnLeaks heeft een aantal renders gedeeld waarop de Sony Xperia 1 V van alle kanten te zien is. De Xperia 1 V is de nieuwste vlaggenschip-smartphone die de Japanse fabrikant Sony dit jaar op de markt zal brengen.

De renders van OnLeaks tonen een design dat veel weg heeft van zijn voorganger. Toch zijn er een paar verschillende. Ten eerste krijgt de Sony Xperia 1 V kleinere afmetingen dan zijn voorganger, namelijk 161×69,3×8,5mm tegenover 165x71x8,2mm van de Xperia 1 IV. De Xperia 1 V krijgt opnieuw een 6,5-inch scherm, maar de randen rondom het scherm zijn dus wat slanker.

Een tweede verschil zien we in de camera-module. De Sony Xperia 1 V heeft opnieuw een langwerpige module, maar dit keer heeft Sony de cameraflitser ook in deze module verwerkt. Bij vorige modellen plaatste Sony de flitser nog naast de camera-module. Verder zien we dat de Sony Xperia 1 V opnieuw een 3.5mm koptelefoonaansluiting heeft en dat de vingerafdrukscanner opnieuw zit verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant van de behuizing.

Volgens de geruchten bestaat de driedubbele rear-camera uit een 12MP hoofdlens, een 40MP groothoeklens en een 12MP telelens. De selfie-camera heeft ook een 12MP resolutie. Intern verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen en een 5000mAh accu. De Sony Xperia 1 V verschijnt waarschijnlijk in de zomer in de winkels.

via [tweakers]