Eerste Renders OnePlus 11 Pro Tonen Ronde Camera-module

De OnePlus 11 Pro zal in Europa waarschijnlijk pas begin 2023 op de markt verschijnen, maar de eerste renders van de vlaggenschip-smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Op de onderstaande renders valt op dat de OnePlus 11 Pro volgens de geruchten een ronde camera-module krijgt.

De renders zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. OnePlus lijkt te kiezen voor een nieuw ontwerp, dat doet denken aan de OnePlus 7T. De ronde module zit niet helemaal in het midden en loopt aan één kant door in de behuizing. Ook zien we het Hasselblad-logo, wat een aanwijzing is voor een samenwerking tussen de twee bedrijven.

Een ander belangrijk detail op deze renders is de aanwezigheid van de alert slider. Deze ontbreekt bij de OnePlus 10T, maar maakt bij de OnePlus 11 Pro dus mogelijk weer een terugkeer. Details over de specificaties geeft de bron niet, maar volgens een eerder bericht zal de OnePlus 11 Pro de eerste smartphone zijn die is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 2-processor.

via [AW]