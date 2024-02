Officiële Beelden Van Samsung Galaxy A55 en A35 Gelekt

Op het internet zijn verschillende persafbeeldingen opgedoken van de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy A35. We zien de smartphones van beide kanten en in verschillende kleuren.

Uit de gelekte afbeeldingen kunnen we opmaken dat de Galaxy A55 en Galaxy A35 veel op hun voorgangers lijken, maar we zien wel een aantal verschillen ten opzichte van de Galaxy A54 en de Galaxy A34. Zo zijn onder andere de zijkanten van de nieuwe smartphones vlakker, zoals we dat kennen van de nieuwe Galaxy S24. Aan de rechterkant zien we een uitstulping met daarin de volumeknoppen en de aan/uit-knop.

De behuizing is waterdicht (IP67) en de Galaxy A55 is de eerste smartphone in deze serie met een metalen frame. Daarnaast zit de selfie-camera in een ronde uitsparing in het scherm en krijgen beide smartphones een driedubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit drie losse lenzen met een 50MP hoofdlens, een 8MP of 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

Intern vinden we een 5000 mAh accu (25W), 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB uitbreidbare opslagruimte en een Exynos 1380-processor (A35) of een Exynos 1480-processor (A55). De Galaxy A55 en A35 lijken in ieder geval op de markt te verschijnen in de kleuren zwart, groen, roze en wit. Een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Galaxy A35 en Galaxy A55 verschenen in maart 2023 op de markt voor een adviesprijs van 389 euro en 489 euro.

via [androidplanet]