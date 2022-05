Sony Xperia 1 IV Met Geavanceerde Camera Aangekondigd

Sony heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Japanse fabrikant heeft bij de Sony Xperia 1 IV opnieuw gekozen voor een langwerpige 21:9-verhouding. Gebruikers kunnen een krachtige en vloeiende ervaring verwachten en gebruikmaken van een geavanceerde camera-setup.

De Sony Xperia 1 IV heeft opnieuw een premium uitstraling met aluminium frame en Corning Gorilla Glass Victus aan zowel de voorkant als de achterkant van de behuizing. De behuizing is waterdicht (IP68) en heeft opnieuw een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Voorop vinden we een 6,5-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid voor vloeiende beelden en een 240Hz-aanraakdetectie voor een goeie gamingervaring. Om te garanderen dat je alle apps en games kunt draaien beschikt de Xperia 1 IV over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5.000mAh en heeft ondersteuning voor 30W snelladen. Er zit echter voor het eerst geen oplader in de doos.

Aan de achterkant vinden we een camera-module met drie lenzen. Het gaat om een ultrabrede lens van 16 mm, een brede 24 mm-lens en een unieke optische telefotozoomlens (85–125 mm). Alle drie de lenzen hebben een resolutie van 12MP en alle drie de lenzen hebben ondersteuning voor 4K-opnames met 120fps, waarbij je de beelden tot 5x kunt vertragen. De smartphone maakt gebruik van een 3D iToF-sensor – en op AI (artificial intelligence) gebaseerde objectherkenning voor precieze en nauwkeurige AF en tracking bij weinig licht. Ook aan de voorkant vinden we een 12MP camera. Met deze camera is het mogelijk om in donkere omgevingen selfies te maken met 4K HDR. De bekende camera-apps van Sony zijn nu voor het eerst voor livestreamingfeatures geoptimaliseerd.

Sony is een merk dat niet alleen extra aandacht besteed aan de camera, maar ook aan de audio. Zo is er ondersteuning voor Sony’s 360 Reality Audio in combinatie met Sony-koptelefoons. Daarnaast moet het DSEE Ultimate-algoritme van Sony de geluidskwaliteit van muziekstreamingdiensten verbeteren. Verder hebben de ingebouwde stereo-speakers ondersteuning voor Dolby Atmos en kun je met de Music Pro-app betere geluidsopnames maken. De cloudverwerking van de Music Pro-app kan onder andere ongewenste ruis uit de audio halen.

Voor al dit moois moet je wel diep in de buidel grijpen. De Sony Xperia 1 IV krijgt namelijk een adviesprijs mee van 1.399 euro. Dit is 100 euro duurder dan zijn voorganger. De smartphone is vanaf halverwege juni verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars.