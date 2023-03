Renders Tonen Aankomende Vlaggenschip Sony Xperia 10 V

Sony zal naar verwachting dit jaar de opvolger van de Xperia 10 IV introduceren. Een exacte introductiedatum hebben we nog niet, maar de Xperia 10 V zou al wel te zien zijn op verschillende renders. Deze renders zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks.

Op de onderstaande renders zien we de onaangekondigde smartphone van alle kanten. De renders tonen een bekend ontwerp met veel gelijkenissen met zijn voorganger. Met een afmeting van 153.3 x 68.4 x 8.5mm is de Xperia 10 V net iets dikker dan zijn voorganger. De knoppen zitten op precies dezelfde locatie als bij de huidige Xperia 10 IV.

Wel zou de Xperia 10 V de eerste smartphone in de Xperia 10-serie zijn die beschikt over stereo-speakers. Ook is het scherm met een formaat van 6.1-inch iets groter en zijn de schermranden iets dunner.

Informatie over de interne specificaties ontbreken nog. Ook een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar waarschijnlijk zal Sony in mei meer informatie geven.

via [droidapp]