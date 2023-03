Nieuwe Opvouwbare Motorola RAZR Komt “Heel Snel” Uit

De afgelopen week hebben verschillende fabrikanten hun nieuwste opvouwbare smartphones getoond tijdens de MWC in Barcelona. Een nieuwe Motorola RAZR ontbrak tijdens deze beurs, maar Lenovo-directeur Yuanqing Yang heeft tijdens een interview echter gezegd dat de fabrikant de nieuwe RAZR “heel snel” uitbrengt.

Motorola, dat in handen is van moederbedrijf Lenovo, heeft in 2019, 2020 en 2022 een opvouwbare Motorola RAZR op de markt gebracht. Inmiddels kijken we alweer uit naar de vierde RAZR, die dit jaar op de markt zal verschijnen. Yang laat tijdens een interview met CNBC weten dat de volgende RAZR vooral een betere scharnier krijgt. Meer details heeft de Lenovo-directeur niet gegeven, maar volgens eerdere geruchten krijgt de smartphone een veel groter coverscherm en heeft de behuizing een herontwerp gekregen.

Motorola heeft tijdens de MWC overigens wel de ‘Motorola Rizr‘ getoond. Dit is een concept-smartphone met een oprolbaar scherm, die het kleine 5-inch scherm kan uitrollen tot een 6,5-inch scherm.

via [tweakers]