Webwinkel Deelt Foto’s Van Samsung Galaxy Z Flip 6 En Z Fold 6

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6 zal volgende week plaatsvinden, maar een webwinkel heeft vroegtijdig al wat foto’s gedeeld waarop beide vouwbare smartphones zeer duidelijk te zien zijn. Wat weten we inmiddels al over de Z Flip 6 en Z Fold 6?

Veel mensen kijken uit naar de opvolgers van de Galaxy Z Flip 5 en de Z Fold 5. Het is dan ook niet gek dat deze smartphones regelmatig opduiken in het geruchtencircuit. Dit keer zijn er vroegtijdig beelden online gezet door de Australische verkoper Harvey Norman. Dankzij deze beelden weten we precies in welke kleuren de Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 verkrijgbaar zullen zijn. We zien de Galaxy Z Fold 6 in de kleuren zilver-grijs, donkerblauw en roze en we zien de Galaxy Z Flip 6 in de kleuren mintgroen, zilver-grijs, lichtblauw en geel.

We zien weinig verschillen tussen de Z Flip 5 en de Z Flip 6. De Galaxy Z Flip 6 krijgt mogelijk wel een iets groter coverscherm, maar de vorm van dit scherm is gelijk gebleven. Bij de Galaxy Z Fold 6 zien we wel iets meer veranderingen. Zo is het scherm breder en de behuizing veel hoekiger. Het bredere coverscherm komt meer overeen met die van een reguliere smartphone en is daardoor makkelijker in gebruik.

Volgens de geruchten kunnen we minimaal een Snapdragon 8 Gen 3-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte verwachten. De Galaxy Z Flip 6 zou voor 1099 euro op de markt verschijnen en de Galaxy Z Fold voor 1899 euro. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de smartphones voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]