Opvouwbare Honor Magic Vs Aangekondigd Voor Europa

Honor heeft de Magic Vs aangekondigd voor de Europese markt. De Magic Vs is een opvouwbare smartphone die de concurrentie aangaat met de Galaxy Z Fold 4 van Samsung. Met een prijskaartje van 1599 euro is de Magic Vs de duurste smartphone die Honor ooit op de markt heeft gebracht.

De Europese introductie vond plaats tijdens de MWC in Barcelona. De Honor Magic Vs beschikt over een 7,9-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2272×1984 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 6,45-inch OLED-scherm met een resolutie van 2560×1080 pixels en een 21:9 beeldverhouding. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 54MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De groothoeklens is ook te gebruiken als macrolens.

De Honor Magic Vs draait op Android 13 met de Magic OS-schil en verschijnt op de markt in verschillende kleuren voor 1599 euro.

via [tweakers]