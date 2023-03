3 Beste Android TV’s van 2023

Als jij op zoek bent naar een nieuwe TV, dan is de kans groot dat je op zoek bent naar een Smart TV. Deze televisies bieden toegang tot talloze apps, streamingdiensten, en internetfunctionaliteiten. En een van de populairste Smart TV-platforms van dit moment is Android TV. Android TV is ontwikkeld door Google en biedt een gebruiksvriendelijke interface, toegang tot de Google Play Store en een groot aanbod aan apps en streamingdiensten.

Of je nu op zoek bent naar een nieuwe TV voor het streamen van films en series of voor het spelen van games, televisies die draaien op Android bieden een uitstekende gebruikerservaring. Wij zetten hieronder een paar populaire Android TV’s onder elkaar.

Philips The One 50PUS8807

Met de Philips The One 50PUS8807 geniet je van levensechte en levendige beelden in 4K. Door de toepassing van de Ambilight-technologie straalt de TV het beeld op de muur achter het toestel uit in de kleur van het beeld, wat zorgt voor een meeslepende kijkervaring en minder vermoeide ogen.

Het 10-bit paneel en de HDR-ondersteuning leiden tot sterke contrasten en heldere kleuren, waardoor natuurbeelden van het scherm afspatten en je moeiteloos donkere scènes kunt volgen. Bovendien verbetert de P5-processor het beeld van elke bron, waardoor je altijd geniet van de best mogelijke beeldkwaliteit.

Via het Android smart platform heb je toegang tot een uitgebreid assortiment aan apps, gegroepeerd in een overzichtelijk menu. Dit stelt je in staat om moeiteloos je favoriete films op Netflix te streamen en naar muziek op Spotify te luisteren.

Philips 32PFS6906

Voor wie op zoek is naar een wat kleinere Android TV, kan je terecht bij deze 32 inch Philips 32PFS6906. Hij wordt op meerdere plekken uitgeroepen tot beste 32 inch tv, en is daarnaast ook nog enorm betaalbaar.

Dankzij het Android smart platform van deze TV heb je direct toegang tot apps zoals Netflix, Videoland en YouTube. Met behulp van de sneltoetsen op de afstandsbediening open je deze apps met slechts één druk op de knop en heb je direct toegang tot jouw favoriete series.

De full HD resolutie zorgt ervoor dat alle details scherp in beeld worden gebracht, zelfs op dit kleinere scherm. Zo hoef je niets te missen van wat er zich afspeelt op de achtergrond van je favoriete film.

Het 3-zijdige Ambilight systeem voegt een extra dimensie toe aan je kijkervaring. Dit systeem verlicht de muur achter de TV in de kleuren van wat er op het scherm te zien is, wat niet alleen rustiger is voor je ogen, maar ook zorgt voor een nog meeslepender kijkervaring bij het kijken van films of series.

Philips 75PUS8007

Met de Philips 43PUS8007 die beschikt over 4K-resolutie geniet je van haarscherp beeld, Dolby Atmos-geluid en de mogelijkheid tot gaming. Deze Android TV heeft een gigantische schermdiagonaal van maar liefst 75 inch (191 cm), waardoor alles er fantastisch uitziet en goed klinkt. Met behulp van Ambilight-technologie wordt alles wat je bekijkt of speelt nog indrukwekkender. Dit maakt het de perfecte keuze voor de ultieme kijk- en game-ervaring.

Met deze Philips-TV haal je het beste uit je console dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics. De TV beschikt over HDMI-connectiviteit met VRR-ondersteuning, waardoor je automatisch een instelling met lage latentie krijgt wanneer je je console inschakelt.