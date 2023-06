Details Van Voordelige Xiaomi Redmi 12 Gelekt

Xiaomi werkt aan een nieuwe budget-smartphone, waarvan nu een hoop details zijn uitgelekt. De Xiaomi Redmi 12 heeft volgens de geruchten een moderne uitstraling, een groot scherm en een prijskaartje van zo’n 200 euro.

De informatie over de Xiaomi Redmi 12 is afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde bron WinFuture. Volgens de bron is de Redmi 12 vanaf juli verkrijgbaar voor ongeveer 200 euro. De smartphone beschikt over een 6,79-inch OLED-scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen en een NFC-chip.

De rear-camera bestaat uit drie lenzen. Zo vinden we achterop een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en nog een 2MP diepte- of macrolens. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 8MP selfie-camera. De Xiaomi Redmi 12 weegt 199 gram, is 8,2 millimeter dik en heeft een IP53-cerfiticatie gekregen. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren zwart, wit/zilver en lichtblauw, maar het is nog onduidelijk of de Xiaomi Redmi 12 ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

