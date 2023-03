Goedkope Xiaomi Redmi A2 Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Ben je opzoek naar een super goedkope Android-smartphone, dan kun je vanaf nu in Nederland de Xiaomi Redmi A2 kopen voor slechts 109 euro. De smartphone draait op de Go-editie van Android 12.

Xiaomi brengt smartphones uit in alle prijscategorieën. De Redmi A2 valt in de laagste prijscategorie, met een prijskaartje van net iets meer dan 100 euro. De smartphone beschikt over een 6,52-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, vrij dikke schermranden en een maximale helderheid van 400 nits. Dit is een vrij lage helderheid, waardoor het scherm niet goed leesbaar is in direct zonlicht en je op zonnige dagen dus even de schaduw moet opzoeken.

Intern vinden we een MediaTek Helio G36-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden. Deze accu moet twee volle dagen meegaan op één acculading. De dubbele rear-camera bestaat uit een 8MP hoofdlens en een dieptesensor. De Xiaomi Redmi A2 draait op Android 12 Go en ontvangt tot 2025 beveiligingsupdates.

via [androidplanet]