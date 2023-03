OnePlus 11 Limited Jupiter Rock Edition Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft een speciale versie van de OnePlus 11 aangekondigd. Het gaat om de Limited Jupiter Rock Edition, waarbij de kleuren van de behuizing zijn geïnspireerd op de planeet Jupiter.

De OnePlus 11 Limited Jupiter Rock Edition beschikt over dezelfde specificaties als de reguliere OnePlus 11, maar de behuizing heeft wel een “makeover” gekregen. OnePlus spreekt over een design met een ‘3D microkristallijne rots’ ontwerp en een fijne schittering wanneer er licht op valt. OnePlus zou een jaar gewerkt hebben om deze samenstelling mogelijk te maken.

Momenteel is de OnePlus 11 Jupiter Rock Edition alleen in China verkrijgbaar en de fabrikant heeft nog niks gezegd over een Europese lancering. Zodra we informatie hebben over een mogelijke Europese lancering delen wij dat met jullie.

via [droidapp]