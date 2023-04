“OPPO Find N3 Krijgt Groter Scherm Dan Voorganger”

OPPO werkt aan een opvolger van de opvouwbare Find N2 en de eerste geruchten over de smartphone zijn inmiddels opgedoken. Volgens deze geruchten krijgt de OPPO Find N3 onder andere een veel groter scherm dan zijn voorganger. Het zou gaan om een 8-inch display.

De eerste specificaties van de OPPO Find N3 zijn gedeeld door Digital Chat Station. Volgens deze bron beschikt de smartphone over een 8-inch scherm, wat zo’n anderhalve centimeter langer en breder is dan het scherm op de Find N en Find N2. Door het groter vouwbare scherm is de behuizing vermoedelijk ook wat groter.

Intern vinden we onder andere een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 4800 mAh accu. Een introductiedatum hebben we nog niet, maar OPPO introduceerde de Find N2 in december vorig jaar. De Find N-smartphones zijn tot nu toe nog niet in Europe uitgebracht, maar de Find N2 Flip is wel in Europa verkrijgbaar.

via [tweakers]