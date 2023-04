“Samsung Galaxy S24 Krijgt Beste Scherm Op Samsung-smartphone Tot Nu Toe”

De Samsung Galaxy S23-serie is slechts een paar maanden geleden op de markt gebracht, maar de eerste geruchten over de opvolger duiken nu al op. Volgens de berichten krijgt de Galaxy S24 het beste scherm dat Samsung ooit in een smartphone heeft gebruikt.

Volgens de bron Sam Lover krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra een beter scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Dit is een hogere verversingssnelheid dan het scherm van Samsung’s huidige topmodel, de Galaxy S23 Ultra. De S23 Ultra heeft namelijk een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Een hogere verversingssnelheid resulteert in vloeiendere beelden, wat vooral merkbaar is tijdens het gamen en het scrollen door webpagina’s. Het is niet duidelijk of de reguliere S24 of S24 Plus ook een 144Hz-scherm krijgen.

De bron claimt verder dat de Galaxy S24 Ultra een Snapdragon 8 Gen 3-processor en een 200MP camera krijgt en dat de smartphone draait op Android 14. Ook is er ondersteuning voor een satellietverbinding. De officiële introductie van de Galaxy S24-serie is nog ver weg. Neem de geruchten daarom nog even met een korreltje zout.

via [androidplanet]