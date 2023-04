Samsung Galaxy A51 Ontvangt One UI 5.1-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Samsung Galaxy A51. De update installeert de One UI 5.1-schil die verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Ook installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy A51, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Het gaat om de One UI 5.1-update, die verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt. Zo bevat de update meer kleurenfilters voor selfies, is de Expert Raw-functie toegevoegd aan de camera-app, kun je gebruikmaken van uitgebreidere multitasking-features en heeft de weer-app een makeover gekregen. Daarnaast kun je in de Samsung Internetbrowser op andere Galaxy-apparaten verder surfen op de pagina waar je gebleven was. Ook niet geheel onbelangrijk is dat de update de beveiligingspatch bijwerkt naar die van februari 2023.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“. De update met firmwareversie A515FXXU6HWC7 is 1,2GB groot en daarom raden wij aan om de update via een WiFi-verbinding te downloaden.

via [AW]