Samsung Galaxy A51 Is Bestverkochte Smartphone Ter Wereld

De Samsung Galaxy A51 doet het erg goed in Nederland en in de rest van de wereld. De Galaxy A51 is zelfs zo populair dat het volgens Samsung in het eerste kwartaal van 2020 de best verkochte smartphone ter wereld was.

Samsung heeft via een persbericht bekendgemaakt dat Samsung in het eerste kwartaal van dit jaar 6 miljoen Galaxy A51 exemplaren heeft verkocht. Hiermee is de Galaxy A51 goed voor een marktaandeel van 2.3 procent. Samsung verkocht in de eerste vier maanden van dit jaar 52 procent meer Galaxy A-toestellen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het succes van de Galaxy A-serie is hard nodig, want Samsung’s vlaggenschip-toestel verkoopt juist erg matig.

Samsung geeft de volgende reden voor het succes van de Galaxy A-serie. “De modellen bieden stuk voor stuk essentiële innovaties die bij mensen in de smaak vallen. Zo gaat de batterij langer mee, is het geheugen verder uit te breiden en beschik je over camera’s van topkwaliteit. De Galaxy A51 en A71 hebben zelfs vier camera’s op de achterkant.”

