Verschillende Specificaties Van Compacte Sony Xperia 5 V Uitgelekt

Sony brengt elk jaar een aantal nieuwe smartphones op de markt, waarvan de meeste toestellen thuishoren in het high-end segment. De Xperia 5-serie is zo’n high-end toestel en dit jaar kijken wij alweer uit naar de vijfde editie van de Xperia 5. De eerste specificaties van de Xperia 5 V zijn inmiddels opgedoken in het geruchtencircuit.

De specificaties zijn gedeeld door de website MySmartPrice. De Xperia 5 V lijkt een zeer compacte en krachtige smartphone te worden. Zo krijgt de Xperia 5 V volgens de bron een Snapdragon 8 Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en opnieuw een 5000 mAh accu. Deze accu krijgt ondersteuning voor 33W snelladen. Voorop vinden we een 6,05-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Een dergelijk formaat kan tegenwoordig worden beschouwd als “compact”. Wel heeft de smartphone opnieuw een rand rondom het scherm. In deze rand vinden we de selfie-camera.

Overige specificaties, zoals de camera-specs, ontbreken nog. Sony rust zijn smartphones doorgaans echter uit met goede camera’s, dus ook hier mogen we weer veel van verwachten. Hoogstwaarschijnlijk kiest Sony opnieuw voor een driedubbele rear-camera met een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. We verwachten een adviesprijs van boven de 1000 euro. Zijn voorganger, de Sony Xperia 5 IV, verscheen in Nederland namelijk op de markt voor 1049 euro.

via [androidplanet]