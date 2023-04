Specificaties Van Mid-range OPPO A98 5G Gelekt

OPPO brengt binnenkort weer een nieuwe smartphone uit in het midden-segment. Het gaat om de OPPO A98 5G, waarvan nu zowel beelden als specificaties zijn uitgelekt.

De renders en specificaties van de OPPO A98 5G zijn gedeeld door de website Appuals. Volgens de bron beschikt de smartphone over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera en zou zijn uitgerust met een laagje Panda Glass. Dit is een voordeligere tegenhanger van Gorilla Glass.

Intern vinden we een Snapdragon 695-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De camera heeft “electronic image stabilization” en een nachtmodus voor het maken van betere foto’s in het donker. De behuizing meet 165,6 bij 76,1 bij 8.2 millimeter en de smartphone weegt 192 gram.

De OPPO A98 5G draait uit de doos op Android 13 met de ColorOS-schil. Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet. Ook is het nog onduidelijk of de OPPO A98 5G in Nederland op de markt verschijnt.

via [androidplanet]