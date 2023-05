Samsung Galaxy Note 10-serie en Galaxy A71 Ontvangen Beveiligingsupdate Van April

Samsung rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Galaxy Note 10, de Galaxy Note 10+ en de Galaxy A71. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van april 2023. De update is ook al in Nederland te downloaden.

Ben jij in het bezit van een Galaxy Note 10 of Note 10+, dan kun je nu een nieuwe beveiligingsupdate installeren. De update is ongeveer 260MB groot en brengt de beveiligingspatch van april 2023 met zich mee. De update bevat geen nieuwe functies, maar wel is het mogelijk dat Samsung op de achtergrond verbeteringen of bugfixes heeft doorgevoerd. Dezelfde update is ook beschikbaar voor de inmiddels drie jaar oude Samsung Galaxy A71.

Heb jij nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]