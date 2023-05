Renders Tonen Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Van Alle Kanten

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy Tab S8-serie, die bestaat uit drie krachtige tablets. Van de Galaxy Tab S9 Ultra zijn nu een aantal renders opgedoken waarop de grote tablet van alle kanten te zien is.

De onderstaande renders zijn gemaakt door OnLeaks in samenwerking met MySmartPrice. Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra een 14,6-inch scherm en heeft de tablet vrijwel hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, de Galaxy Tab S8 Ultra. De Galaxy Tab S9 Ultra meet volgens de bron 208,6 x 326,4 x 5,5 millimeter en heeft een gewicht van 737 gram.

Het 14,6-inch OLED-scherm zou een resolutie hebben van 2960 x 1848 pixels en opnieuw beschikken over een notch voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor met 16GB werkgeheugen en een 11.200 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Het valt op dat de behuizing een IP68-rating krijgt, waardoor de tablet dus waterdicht is. Een waterdichte behuizing is iets dat we niet vaak tegenkomen op een tablet.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Tab S9-serie samen met de Galaxy Watch 6 in juli officieel introduceren.

via [AW]