Mid-range HTC U23 Pro Aangekondigd Voor 569 Euro

Onlangs schreven wij dat HTC op 18 mei de HTC U23 Pro zal introduceren, en deze introductie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het gaat om een mid-range smartphone met een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-processor en een adviesprijs van 569 euro. De HTC U23 Pro is vanaf volgende maand verkrijgbaar.

De HTC U23 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 20:9-beeldverhouding en een resolutie van 1080×2400 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld laden en 15W draadloos laden.

De camera-setup bestaat uit vier lenzen. Zo heeft de HTC U23 Pro een 108MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit-knop en de smartphone heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De HTC U23 Pro is per direct te bestellen in de kleuren Coffee Black en Snow White voor 569 euro. Mensen die voor 4 juni een pre-order plaatsen ontvangen gratis draadloze oordopjes ter waarde van 84 euro cadeau.