Eerste Specificaties Van OnePlus 12 Opgedoken

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties van de OnePlus 12 opgedoken. De opvolger van de OnePlus 11, die later dit jaar zal worden aangekondigd, krijgt onder andere een betere camera en een krachtigere processor.

Later dit jaar zal OnePlus de OnePlus 12 voor de Chinese markt introduceren. In Europa moeten we waarschijnlijk nog tot volgend jaar wachten. Toch duikt de smartphone nu al op in het geruchtencircuit. Volgens de bron Yogesh Brar beschikt de OnePlus 12 onder andere over de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)-processor van Qualcomm. Het QHD OLED-scherm zou 6,7-inch groot zijn en een 120Hz verversingssnelheid hebben. De smartphone heeft een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

De rear-camera bestaat waarschijnlijk uit drie lenzen, waaronder een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP periscooplens waarmee je zonder kwaliteitsverlies kunt inzoomen. Hoever je kunt inzoomen is nog onduidelijk.

Aangezien de officiële introductie nog ver weg is, is het mogelijk dat OnePlus nog een aantal details zal veranderen. Daarnaast raden we altijd aan om geruchten over smartphones die pas over een lange tijd worden aangekondigd met een korrel zout te nemen.

