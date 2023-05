Google Werkte Aan Tweede Opvouwbare Smartphone Die Niet Goed Genoeg Was

Google heeft onlangs zijn eerste opvouwbare smartphone geïntroduceerd onder de naam Pixel Fold. Google heeft nu echter laten weten dat de fabrikant in het verleden aan een andere vouwbare smartphone heeft gewerkt, maar dat deze nooit op de markt is gebracht omdat dit toestel niet goed genoeg was.

Berichten over een opvouwbare Pixel-smartphone met een clamshell-design doken eerder al op in het geruchtencircuit. Waarschijnlijk zijn deze geruchten niet zomaar verzonnen, want Ivy Ross, vicepresident voor het ontwerp van producten, heeft in een podcast laten weten dat Google inderdaad aan een andere opvouwbare smartphone heeft gewerkt. “Er was een ander vouwbaar model dat we hadden gemaakt en we hadden de discipline om te zeggen: nee, dit is nog niet goed genoeg.“

Het team wilde wachten op een beter product dat goed genoeg was om aan te bieden aan de consument. Dit is de huidige Google Pixel Fold geworden. Details over de andere vouwbare Pixel-smartphone heeft Ross niet gegeven, dus het is onduidelijk waarom deze smartphone niet goed genoeg was. Ook is het onduidelijk of Google nog steeds aan dit toestel werkt en dat we deze misschien op een later tijdstip alsnog kunnen verwachten. Volgens eerdere geruchten moet een vouwbare Pixel-smartphone met een clamshell-design in 2025 op de markt verschijnen.

