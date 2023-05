Beveilig Jouw WiFi-netwerk Met Deze Tips

Vrijwel iedereen heeft thuis een WiFi-netwerk waar elke dag meerdere apparaten constant mee in verbinding staan. Deze apparaten bevatten belangrijke en persoonlijke informatie en worden vaak gebuikt om op te werken. Het is daarom belangrijk om jouw WiFi-netwerk goed te beveiligen. Hier gaan wij in dit artikel wat verder op in.

Waarom WiFi-netwerk beveiligen?

Alles is tegenwoordig gedigitaliseerd. Dit is erg handig, maar tegelijkertijd zijn jouw gegevens ook veel toegankelijker voor kwaadwillenden. Zo kunnen kwaadwillenden jouw netwerk, smartphone of laptop hacken om het internetverkeer te onderscheppen. Op deze manier kunnen ze persoonlijke informatie achterhalen, zoals bankgegevens, persoonlijke berichten of inloggegevens van jouw e-mail of social media. Wanneer dergelijke informatie in verkeerde handen terechtkomt kan dit ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Denk hierbij aan het verliezen van toegang tot Gmail of Instagram, identiteitsfraude of het overboeken van jouw welverdiende spaargeld. Het is daarom erg belangrijk om bepaalde maatregelen te nemen om te voorkomen dat jij slachtoffer wordt.

Hoe WiFI-netwerk beveiligen?

Een WiFi-netwerk zonder wachtwoord is per definitie onveilig. Iedereen met een laptop of smartphone kan namelijk met dit netwerk verbinding maken en eenvoudig malafide handelingen uitvoeren. Gelukkig is het instellen van een WiFi-wachtwoord met WPA2-AES-versleuteling of WPA3 heel eenvoudig. Kies niet voor alternatieven zoals WEP, want een Wi-Fi wachtwoord achterhalen op een WEP-beveiliging is erg eenvoudig middels brute force.

Een WiFi-router komt doorgaans met een vooringesteld wachtwoord, die onderop de router te vinden is. Wanneer je de router hebt aangesloten is het verstandig om dit wachtwoord direct aan te passen, want vaak heeft een router van hetzelfde merk hetzelfde standaard wachtwoord. Hierdoor kunnen hackers het wachtwoord eenvoudig raden. Het wijzigen van het wachtwoord doe je door in te loggen met het vooraf ingestelde wachtwoord en vervolgens het admin paneel te openen. Kies voor een moeilijk te raden wachtwoord met letters, nummers, hoofdletters en symbolen.

Zorg er daarnaast voor dat de firmware van de router up-to-date is. Nieuwe firmware-versies brengen doorgaans namelijk beveiligingsverbeteringen met zich mee. Daarnaast is het verstandig om de naam van jouw router/wifi-netwerk te wijzigen. Standaard is de naam van het netwerk namelijk gelijk aan de router naam. Hierdoor kunnen kwaadwillenden direct zien welke router je gebruikt, wat het hacken van het WiFi-netwerk alleen maar eenvoudiger maakt.

Zelf goed opletten

Naast het beveiligen van jouw WiFI-netwerk kun je jouw eigen gedrag aanpassen om de kans om slachtoffer te worden van kwaadwillende hackers te verkleinen. Zo is het verstandig om op al jouw belangrijke accounts tweestapsverificatie te activeren. Met tweestapsverificatie voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je Gmail-account, cloudopslag of bank-app. Met tweestapsverificatie is naast een gebruikersnaam en wachtwoord namelijk ook gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een toegangscode nodig om in te loggen. Als hackers in het bezit zijn van jouw gebruikersnaam en wachtwoord kunnen ze dus alsnog niet inloggen omdat ze de tweede stap in de verificatie niet kunnen afronden. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van een VPN-service. Een VPN is een extra beveiliging wanneer je het internet opgaat. Een VPN versleutelt je internetverkeer en geeft je een virtueel IP-adres, waardoor je anoniem via een beveiligde verbinding het internet op kan. Hierdoor loop je minder gevaar wanneer kwaadwillenden jouw internetverkeer onderscheppen.