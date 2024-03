Samsung Galaxy S22 Krijgt Mogelijk Galaxy AI

Samsung lanceerde tegelijk met de Galaxy S24-serie een aantal nieuwe slimme functies onder de naam Galaxy AI. Samsung gaf eerder al aan dat Galaxy AI via een software-update ook naar vlaggenschip-smartphones uit 2023 zal worden uitgerold, maar nu blijkt dat Samsung ook een Galaxy AI-update overweegt voor de Galaxy S22.

Na de introductie van Galaxy AI werd snel duidelijk dat Galaxy AI op een later tijdstip via een One UI 6.1-update ook naar smartphones uit 2023 zal worden uitgerold. Er stonden geen Galaxy AI-updates op de planning voor smartphones uit 2022. Op dit besluit komt Samsung nu mogelijk terug. De website Galaxyclub schrijft namelijk dat Samsung’s topman Roh Tae-moon heeft gezegd dat het bedrijf aan het onderzoeken is of een Galaxy AI-update voor de Galaxy S22 mogelijk is.

Dit kwam ter sprake tijdens een aandeelhoudersvergadering. De baas van Samsung MX liet weten dat op dit moment onderzocht wordt of en welke oudere Galaxy-smartphones Galaxy AI-functies kunnen draaien. Hij noemde specifiek de Galaxy S22, die qua hardware veel vergelijkingen heeft met de Galaxy S23 FE. De Galaxy S23 FE krijgt wel een Galaxy AI-update.

Momenteel gaat het echter slechts om een “onderzoek” en daardoor kunnen we niet bevestigen of de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra inderdaad een One UI 6.1-update met Galaxy AI ontvangen.

via [galaxyclub]