TicWatch 5 Pro Met Interessante Features Officieel Aangekondigd

Mobvoi heeft zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. De TicWatch 5 Pro draait op Wear OS 3, heeft twee schermen en beschikt over een zeer grote accu. De smartwatch is verkrijgbaar voor 359,99 euro.

De TicWatch 5 Pro maakt gebruik van een Snapdragon W5+ Gen 1-processor. Deze processor voor wearables moet twee keer zo snel zijn als de Snapdragon Wear 4100-processor. Intern vinden we verder 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De opslagruimte kun je onder andere gebruiken voor het installeren van applicaties of het opslaan van muziek.

Het meest opvallende aan de TicWatch 5 Pro is het scherm. Mobvoi heeft bovenop het 1,43-inch OLED-scherm namelijk een tweede scherm geplaatst. Dit tweede zwart/wit LCD-scherm toont de meest noodzakelijke informatie zoals de gezondheidstatistieken en de tijd. Het LCD-scherm is een stuk energiezuiniger dan het OLED-scherm, wat uiteraard een positieve impact heeft op de accuduur. Wear OS-smartwatches gaan doorgaans niet zo lang mee op één acculading, maar volgens Mobvoi heeft de TicWatch 5 Pro een accuduur van 80 uur. Daarnaast kun je de accu dankzij de ondersteuning voor snelladen in 30 minuten tijd weer voor 65 procent opladen.

De behuizing van de TicWatch 5 Pro heeft een MIL-STD-810H- en 5ATM-rating gekregen. Hierdoor kan de behuizing tegen een stootje en is de behuizing waterdicht en geschikt om mee te zwemmen. Uiteraard beschikt de smartwatch over allerlei sensoren die jouw dagelijkse activiteiten kunnen registreren. De TicWatch 5 Pro is te bestellen op Amazon voor een adviesprijs van 359,99 euro.