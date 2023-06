Honor 90 En 90 Pro Officieel Aangekondigd

Honor heeft in thuisland China de Honor 90-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de Honor 90 en de 90 Pro, die later ook buiten China op de markt verschijnen. De smartphones beschikken over krachtige specificaties en een aantrekkelijk prijskaartje.

De Honor 90 Pro beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2700×1224 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van 1600 nits. Intern beschikt de smartphone over een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen.

In de ovalen uitsparing in het scherm vinden we een dubbele selfie-camera met een 50MP ultragroothoeklens en een dieptelens. Achterop beschikt de smartphone over een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 32MP telelens met 2.5x optische zoom.

De reguliere Honor 90 beschikt over een iets kleiner 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2664×1200 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een iets minder krachtige Snapdragon 7 Gen 1-processor, dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 50MP selfie-camera in de ronde uitsparing in het scherm en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

Honor 90 Honor 90 Pro

Prijs Honor 90 (Pro)

In China krijgt de Honor 90 een vanaf adviesprijs mee van omgerekend zo’n 330 euro. Voor de Honor 90 Pro ben je minimaal 435 euro kwijt. De smartphones verschijnen op een later tijdstip ook in Europa op de markt, maar hier kunnen wij vanwege de importkosten en belastingen een flinke prijsverhoging verwachten. De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw, zwart en groen.