Budget-smartphone Nokia C110 Aangekondigd Voor 99 Dollar

HMD Global heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Nokia C110 die een adviesprijs meekrijgt van slechts 99 dollar. Voor deze prijs krijg je een 6,3-inch scherm, een MediaTek Helio P22-processor en een 3000 mAh accu.

Voor mensen die opzoek zijn naar een smartphone voor zeer weinig geld en die tevreden zijn met minimale specificaties, heeft HMD Global de Nokia C110 aangekondigd. De Nokia C110 beschikt over een 6,3-inch scherm met een HD+ resolutie en een helderheid van 400 nits, een MediaTek Helio P22-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. Ook heeft de smartphone een 3000 mAh accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Je kunt de smartphone opladen met een snelheid van slechts 5W.

De Nokia C110 verschijnt deze maand in de VS op de markt voor 99 dollar in de kleur grijs. We hebben nog geen informatie over een lancering in andere landen.

