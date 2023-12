Xiaomi Introduceert Voordelige Redmi 13C 5G

Xiaomi heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om een 5G-variant van de Redmi 13C die Xiaomi een maand geleden introduceerde. De specificaties van de Redmi 13C en 13C 5G verschillen van elkaar.

De Xiaomi Redmi 13C 5G beschikt over een 6,74-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Dimensity 6100 Plus-processor, maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 18W laden, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een macrolens. De 12MP groothoeklens ontbreekt dus op de 5G-variant van de Redmi 13C. Uit de doos draait de Xiaomi Redmi 13C 5G op Android 13 met de MIUI 14-schil.

In India is de Redmi 13C 5G verkrijgbaar voor omgerekend zo’n 122 euro. Het is nog onduidelijk of de 5G-versie van de Redmi 13C ook in Nederland op de markt verschijnt, maar de 4G-variant is wel in Nederland verkrijgbaar voor een vanafprijs van 155 euro.

via [androidplanet]