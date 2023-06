Deze Vijf Samsung-smartphones Ontvangen Nieuwste Beveiligingspatch

Samsung heeft een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaan voor vijf smartphones van de fabrikant. Het gaat om de beveiligingspatch van juni 2023 voor de Galaxy S21-serie, de Galaxy S20 FE en de Galaxy A52s.

Maak jij gebruik van een Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE of Galaxy A52s, dan kun je nu de beveiligingspatch van juni downloaden. Deze nieuwe beveiligingspatch bestaat uit tientallen kleine patches van Google en Samsung die ervoor zorgen dat de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem en dus ook tegen kwaadwillenden. Samsung belooft ook een verbeterde stabiliteit.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen, want updates rollen doorgaans in fasen uit.

via [droidapp]