ROIDME EVA 2023: Je Hele Huis Schoonmaken Met Een Enkele Spraakopdracht

Veel van jullie hebben vast wel eens wat gehoord of gelezen over robotstofzuigers, of misschien heb je ze al zien rondrijden bij vrienden of familie. Deze zelfrijdende stofzuigers zien we steeds vaker voorbij komen in het Nederlandse huishouden en ze worden steeds slimmer. Neem bijvoorbeeld de ROIDME EVA 2023, die met een slimme spraakopdracht via Google Assistent of Alexa de vloer zowel stofzuigt als dweilt, terwijl jij lekker op de bank kunt blijven liggen om jouw favoriete Netflix-serie te kijken.

Een slimme robotstofzuiger kan een handige toevoeging zijn in jouw huishouden. Een dergelijk apparaat doet namelijk veel van het schoonmaakwerk voor je, in tegenstelling tot een reguliere stofzuiger. Dit is handig als er visite komt maar jij geen tijd meer hebt om het huis schoon te maken, omdat je bijvoorbeeld nog druk bezig bent in de keuken. Een robotstofzuiger zoals de ROIDME EVA 2023 is in deze situaties de ideale oplossing. Je kunt namelijk via jouw smartphone of met een simpel spraakcommando de robotstofzuiger de opdracht geven om de hele vloer schoon te maken. De ROIDME EVA 2023 robotstofzuiger kan kruimels, haren en andere rommel opzuigen, maar kan na die tijd ook direct de vloer dweilen. Hierdoor ziet de vloer er weer perfect uit.

Handige upgrades

De ROIDME EVA 2023 heeft een aantal handige upgrades gekregen die ervoor zorgen dat de EVA 2023 nog beter schoonmaakt dan zijn voorganger. Zo zijn de laden van het schoonmaakstation nu verwijderbaar, zodat je de watertank van het schoonmaakstation beter kunt schoonmaken. Daarnaast kan de stofzuiger de dweilen nu optillen. Dit klinkt als een simpele upgrade, maar dit maakt in praktijk een wereld van verschil. De EVA 2023 kan namelijk detecteren wanneer de dweilen vies zijn en schoongemaakt moeten worden. Wanneer de dweilen schoongemaakt moeten worden zal de EVA 2023 de dweilen optillen en terugrijden naar het schoonmaakstation. Door de dweilen op te tillen raken ze de vloer niet meer aan, waardoor er geen vieze strepen en vlekken op de vloer achterblijven. Zodra het schoonmaakstation de dweilen heeft gereinigd zakken de dweilen weer naar beneden en zal de stofzuiger zijn route afmaken.

De EVA 2023 robotstofzuiger beschikt over allerlei beveiligingssystemen die ongelukken moeten voorkomen. Zo kan de stofzuiger hoogteverschillen, zoals trappen detecteren, zodat de stofzuiger nergens vanaf valt. Ook weet de stofzuiger het verschil tussen een harde vloer en tapijt, zodat de stofzuiger niet per ongeluk een tapijt gaat dweilen. Verder beschikt de stofzuiger uiteraard over obstakeldetectie, waardoor het apparaat netjes om tafelpoten en andere objecten heen zal rijden.

Heb je niet genoeg tijd om jouw vloer regelmatig schoon te maken, dan is de ROIDME EVA 2023 de ideale oplossing voor dit probleem. Ook als je een gewone stofzuiger hebt zorgt een robotstofzuiger ervoor dat de vloer constant schoon blijft.