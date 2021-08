Samsung Galaxy A52s Officieel

Na weken van geruchten heeft Samsung de Galaxy A52s nu officieel aangekondigd. De Galaxy A52s is een krachtigere uitvoering van de Galaxy A52 met een snellere processor. De rest van de specificaties zijn vrijwel gelijk gebleven.

De originele Galaxy A52 is uitgerust met een Snapdragon 720G-processor, die ook in andere mid-range smartphones in dezelfde prijsklasse te vinden is. De Galaxy A52s heeft een krachtigere Snapdragon 778G-processor gekregen. Deze chipset is een stuk sneller en heeft ook ondersteuning voor het 5G-netwerk. De rest van de Galaxy A52s is minder interessant, omdat de overige specificaties vrijwel hetzelfde zijn gebleven. Wel is er keuze uit meer werkgeheugen en opslagruimte.

Zo beschikt de Galaxy A52s over een 6,5-inch 120Hz Super AMOLED-scherm, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een waterdichte behuizing (IP67), een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. De Samsung Galaxy A52s is verkrijgbaar in de kleuren mintgroen, violet, wit en zwart voor een adviesprijs van 449 euro.

via [androidplanet]